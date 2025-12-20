¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤Ï¡¢À­ÅªµÔÂÔ¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿ÉÙ¹ë¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥á¥ê¥«¤Î»ÊË¡¾Ê¤Ï19Æü¡¢À­ÅªµÔÂÔ¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å¡¢¼«»¦¤·¤¿ÉÙ¹ë¤Î¥¨¥×¥¹¥¿¥¤¥ó¸µÈï¹ð¤Ë´Ø¤¹¤ë»ñÎÁ¤Î³«¼¨¤ò¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¾å¤Ç»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥ê¥ó¥È¥ó¸µÂçÅýÎÎ¤ä¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¤µ¤ó¡¢¥í¡¼¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥È¡¼¥ó¥º¤Î¥ß¥Ã¥¯¡¦¥¸¥ã¥¬¡¼¤µ¤ó¤¬¼Ì¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤Î¤Û¤«¡¢ÅÁ¸À¥á¥â¤È¤ß¤é¤ì¤ë½ñÎà¤Ê¤É¡¢ÂçÎÌ¤Î»ñÎÁ¤¬³«¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹