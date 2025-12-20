¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¢®Ìî¿¿±û¡Ê22¡Ë¤¬19Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¤Î¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡Ö»ä¤ÎFRIDAY¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸¡ØWhite snow¡Ù¤Ï12¡¿19Æ±ÆüÈ¯Çä¤Ç¤¹¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¡£¶»¤ÎÏÆ¤äÇØÃæÉôÊ¬¤¬ÂçÃÀ¤ËÏª½Ð¤µ¤ì¤¿¥«¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ô¥ó¥¯¥´¡¼¥ë¥É¿åÃå»Ñ¤ä¡¢¥Ô¥ó¥¯¤Î¥Ó¥­¥Ë¿åÃå»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö12¡¿19¢ª¤Þ¤ª¤Á¥½¥í¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä1¡¿8¢ª¤¢¤ª¤Þ¤ª¥Ú¥¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸È¯Çä1¡¿16¢ª¤¢¤ª¤Á¥½¥í¥Ç¥¸¥¿