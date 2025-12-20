¡È¤·¤ã¤Ù¤ê²°¡É¸Å´Ü°ËÃÎÏº¡Ê71¡Ë¤¬¡¢º£·î7Æü¤ÎÅìµþ¡¦EX¥·¥¢¥¿¡¼Ï»ËÜÌÚ¤«¤é¡Ö¸Å´Ü°ËÃÎÏº¥È¡¼¥­¥ó¥°¥Ö¥ë¡¼¥¹2025¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤¿¡£ÍèÇ¯1·î¤«¤é¤ÏÊ¡²¬¡¢Ì¾¸Å²°¡¢Âçºå¡¢²£ÉÍ¤È¡È¤·¤ã¤Ù¤ê¤Î½äÎé¡É¤Ë½Ð¤ë¡£¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö2025¡Ê¥Ë¥»¥ó¥Ë¥¸¥å¥¦¥´¡Ë¡×¡£º£Ç¯¤ò2»þ´Ö¡¢¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç¤·¤ã¤Ù¤ê¤Þ¤¯¤ë¡£¸Å´Ü¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£¡Ú¾®Ã«Ìî½ÓºÈ¡Û¡þ¡þ¡þ¡þ¸ÇÄê´ÑÇ°¡¢²ÁÃÍ´Ñ¤¬ÊÑ²½¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¿ÍÎà¤ÎÎò»Ë¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÖAI¤¬³°Éô²½¤µ