NCT¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎDOYOUNG¡Ê¥É¥è¥ó¡Ë¤¬¡¢¿·¶Ê¡ÖPromise¡×¤Ç¡¢´Ú¹ñ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥µ¡¼¥¯¥ë½µ´Ö¥Á¥ã¡¼¥È¤Ç2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£¥µ¡¼¥¯¥ë¥Á¥ã¡¼¥È¤È¤Ï¡¢´Ú¹ñ²»³Ú¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¶¨²ñ¤¬¡Ö´Ú¹ñ¤Ë¤âÊÆ¹ñ¤Î¥Ó¥ë¥Ü¡¼¥É¥Á¥ã¡¼¥È¤äÆüËÜ¤Î¥ª¥ê¥³¥ó¥Á¥ã¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤Ê¸øÇ§²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¡¢Ìó2Ç¯¤Î½àÈ÷´ü´Ö¤ò¤«¤±¤Æ10Ç¯2·î23Æü¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿´Ú¹ñ¸øÇ§²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡£9Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿DOYPUNG¤Î¥·¥ó¥°¥ë¡ÖPromise¡×¤ÈÆ±Ì¾¤Î¥¿¥¤¥È