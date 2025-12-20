¥é¡¦¥ê¡¼¥¬¤Ï19Æü¤ËÂè17Àá¤ò¹Ô¤¤¡¢FWÀõÌîÂóËá¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÅ¨ÃÏ¤Ç¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤ÎÀõÌî¤Ï¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£ÀõÌî¤Ï12·î16Æü¤Î¥³¥Ñ¡¦¥Ç¥ë¡¦¥ì¥¤(¥¹¥Ú¥¤¥ó¹ñÆâÇÕ)3²óÀï¡¦¥Ç¥Ý¥ë¥Æ¥£¥ÜÀï(¡ü0-1)¤Çº£¥·¡¼¥º¥ó¤Î¸ø¼°Àï¤Ç½é¤È¤Ê¤ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£Ãæ2Æü¤Î¥ê¡¼¥°Àï¤È¤Ê¤ëº£Àá¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥Á¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÏÁ°È¾23Ê¬¡¢¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤ÎÎ®¤ì¤«¤éMF¥µ¥à¥¨¥ë¡¦¥³¥¹¥¿¤Î