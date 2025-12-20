±Ñ»þ»ö½µ´©»ï¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤¬´Ú¹ñ¤òÌ±¼ç¼çµÁ¤Î´íµ¡¤ò¹îÉþ¤·¤¿ÂåÉ½Åª¤Ê¹ñ²È¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢¡Öº£Ç¯¤Î¹ñ²È¡×¤Î¸õÊä¤Î°ì¤Ä¤ËÁªÄê¤·¤¿¡£·ûÀ¯Ãá½ø¤òÍÉ¤ë¤¬¤¹Ë½ÎÏÅª¤Ê»î¤ß¤ËÀ©ÅÙ¤È»ÔÌ±¼Ò²ñ¤¬¸ú²ÌÅª¤ËÂÐ±þ¤·¤¿ÅÀ¤¬¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡£¥¨¥³¥Î¥ß¥¹¥È¤Ï18Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢ËèÇ¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¹µ¤¨¤ÆÈ¯É½¤¹¤ë¡Öº£Ç¯¤Î¹ñ²È¡×¸õÊä¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é´Ú¹ñ¤Î»öÎã¤ò¾ÜºÙ¤Ë¾Ò²ð¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯Ëö¤Î²ü¸·»öÂÖ°Ê¹ß¡¢´Ú¹ñ¼Ò²ñ¤¬¤³¤ì¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¹îÉþ¤·¤Æ¤­¤¿¤«¤òÅÁ¤¨¤¿¡£