¿·¹ñÎ©·à¾ì¡ÊÅìµþ¡Ë¤¬£±£·Æü¡¢¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥è¥Ï¥Í¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ä¡¼»á¡Ê¥É¥¤¥Ä¤Î¥Ð¥ê¥È¥ó²Î¼ê¡Ë¤Î»àµî¤òÈ¯É½¤·¤¿¡££µ£¶ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£¥ï¡¼¥°¥Ê¡¼¤ò¼ç¤Ê¥ì¥Ñ¡¼¥È¥ê¡¼¤È¤·¡¢¥Ð¥¤¥í¥¤¥È²»³Úº×¤ò¤Ï¤¸¤áÀ¤³¦³ÆÃÏ¤Î²Î·à¾ì¤Ç³èÌö¤·¤¿¡££±£±·î¤Ë¿·¹ñÎ©·à¾ì¤Ç¾å±é¤µ¤ì¤¿¥ª¥Ú¥é¡Ö¥ô¥©¥Ä¥§¥Ã¥¯¡×¤Ë¼çÌò¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤¬¡¢ÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ£²¸ø±é¤ò²Î¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤Ç¹ßÈÄ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£