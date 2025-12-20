¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤Î¥¢¡¼¥í¥ó¡¦¥Ö¡¼¥ó´ÆÆÄ¡Ê52¡Ë¤¬19Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö20Æü¡Ë¡¢À¾Éð¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ëº£°æÃ£ÌéÅê¼ê¡Ê27¡Ë¤ÈÌÌÃÌ¤¹¤ëÍ½Äê¤Ï¡Ö¤Ê¤¤¡×¤ÈÃÇ¸À¤·¤¿¡£Æ±Æü¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤¬¸ø¼°X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬Æ±´ÆÆÄ¤ò¼èºà¤·¡¢º£°æ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊÖÅú¤·¤¿ÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¼ÁÌä¼Ô¤«¤é¡Ö¤â¤¦º£°æ¤È¤Ï²ñ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©¤¢¤ë¤¤¤Ï²ñ¤¦Í½Äê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤¿Æ±´ÆÆÄ¤Ï¡ÖNo¡×¤ÈÂ¨Åú¡£º£¸å¤Ë´Ø¤·