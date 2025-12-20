ºòÇ¯¤Þ¤Ç¤Î5Ç¯´Ö¤Ç»Ô¾ì¤¬123¡ó¤Ë¿­Ä¹¤·¤¿¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ûÎÁ¡£¤³¤ÎÊ¬Ìî¤Î¾¦ÉÊÅ¸³«¤¬Â¾¼Ò¤ËÈæ¤Ù¤Æ¼êÇö¤À¤Ã¤¿¥µ¥Ã¥Ý¥í¥Ó¡¼¥ë¤â¡¢¥·¥§¥¢³ÍÆÀ¤ËËÜ¹ø¤òÆþ¤ì¤ë¡£ÃåÌÜ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ì¤³«Âó¥¾¡¼¥ó¡È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Î¥ó¥¢¥ë¡É¡£¿·¤¿¤Ê°ûÍÑ¥ª¥±¡¼¥¸¥ç¥ó¤ÎÄó°Æ¤ÇÍ­Ë¾»Ô¾ì¤ËÀÚ¤ê¹þ¤à¡£2·î25Æü¤«¤é¶áµ¦¥¨¥ê¥¢¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Î¥ó¥¢¥ë¥³¡¼¥ë¥Ó¡¼¥ë¥Æ¥¤¥¹¥È°ûÎÁ¡Ö¥µ¥Ã¥Ý¥íSUPER STAR(¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¡Ë¡×¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä´ØÏ¢»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ë¥ß¥º¥Î¤È¶¨Æ¯³«