2023Ç¯¤Î»©·î¾Þ¡ÊG1¡Ë¤Ê¤É¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¡Ê²´5¡¦Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢12·î19ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»º»Î®·´Æü¹âÄ®¤Î¥Ö¥ê¡¼¥À¡¼¥º¡¦¥¹¥¿¥ê¥ª¥ó¡¦¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç¼ï²´ÇÏ¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¥½¡¼¥ë¥ª¥ê¥¨¥ó¥¹¤Ï2020Ç¯4·î4ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Éã¥­¥¿¥µ¥ó¥Ö¥é¥Ã¥¯¡¢Êì¥¹¥­¥¢¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ÇÏ¼ç¤ÏÍ­¸Â²ñ¼Ò¼ÒÂæ¥ì¡¼¥¹¥Û¡¼¥¹¡£2ºÐ»þ¤Î2023Ç¯µþÀ®ÇÕ¡ÊG3¡Ë¤Ç½Å¾Þ½éÀ©ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Â³¤¯»©·î¾Þ¤Ç¤ÏÆ»°­ÇÏ¾ì¤ò¤â¤Î¤È¤â¤»