2023Ç¯¤Îµþ²¦ÇÕ2ºÐ¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG2¡Ë¤òÀ©¤·¤¿¥³¥é¥½¥ó¥Ó¡¼¥È¡ÊÌÆ4¡¦Èþ±º¡¦²ÃÆ£»ÎÄÅÈ¬±¹¼Ë¡Ë¤¬¡¢12·î19ÆüÉÕ¤Ç¶¥ÁöÇÏÅÐÏ¿¤òËõ¾Ã¤·¤¿¡£º£¸å¤ÏËÌ³¤Æ»¿·´§·´¿·´§Ä®¤Î¥Ó¥Ã¥°¥ì¥Ã¥É¥Õ¥¡¡¼¥à¤ÇÈË¿£¤È¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¡£¡Úµþ²¦ÇÕ2ºÐS¡Û²£»³Éð¡ÖÇÏ¤ÎÎÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿¡×¥³¥é¥½¥ó¥Ó¡¼¥È¤¬½Å¾Þ½éÀ©ÇÆÈË¿£Æþ¤ê¥³¥é¥½¥ó¥Ó¡¼¥È¤Ï2021Ç¯2·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢Éã¥¹¥ï¡¼¥ô¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¡¢Êì¥ë¥·¥§¥ë¥É¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ìÅý¡£ÇÏ¼ç¤Ï³ô¼°²ñ¼Ò¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¥¯¥é¥Ö¡¦¥é¥Õ¥£¥¢