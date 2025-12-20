Ç¯Ëö¤â¶á¤Å¤­¡¢Í§¿Í¤ä²ÈÂ²¡¢¿ÆÀÌ¤Ê¤É¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¥Û¡¼¥à¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¯¤ë»þ´ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÎÁÍý¤òÁ´¤Æ¼êºî¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¡È²Ú¤ä¤«¤µ¡É¤ÏÂç»ö¤Ë¤·¤¿¤¤¡£½àÈ÷¤âÊÒÉÕ¤±¤â¥é¥¯¤Ê¤Î¤Ë¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤¬°ìµ¤¤Ë±Ç¤¨¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê¡È¤Á¤ç¤¦¤ÉÎÉ¤¤ìÔÂô¡É¤¬³ð¤¦¤Î¤¬¡¢¥í¥Ô¥¢¤ÎÁíºÚ¤Ç¤¹¡£¥í¥Ô¥¢¤Ï¡¢ÀºÆùÅ¹È¯¾Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤È¥³¥¹¥Ñ¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¡¢ÂçÍÆÎÌ¤Ê¤¬¤éÌ£¤âËÜ³ÊÇÉ¡£¡Öº£Æü¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¥é¥¯¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤