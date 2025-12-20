年齢や体形の変化とともに、下着選びに迷うことはありませんか。HEAVEN Japanは、一人ひとりの心と体に寄り添う「適正下着®」を通して、女性が自分らしいキレイを諦めなくていい未来を目指しています。2026年春夏コレクションでは、安心感に包まれるような着け心地と、気分が高まるカラーを提案。12月4日(木)からは新作展示とカタログ配布も始まり、実際に体感できる機会が広がります♡ 春夏コレクションの世界観