Ê¡²¬»ÔµÄ²ñ¤Ï19Æü¡¢12·îÄêÎã²ñ¤ÎºÇ½ªËÜ²ñµÄ¤ò³«¤¤¤¿¡£Á´À¤ÂÓ¤Î²¼¿åÆ»»ÈÍÑÎÁ¤Î2¥«·î¸ºÌÈ»ö¶È¤Ë31²¯6186Ëü±ß¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À127²¯46Ëü±ß¤òÁý³Û¤¹¤ëËÜÇ¯ÅÙ°ìÈÌ²ñ·×ÊäÀµÍ½»»°Æ¤ä¡¢ÉÔË¡·¸Î±Á¥¤òµù¶È¤Ë»Ù¾ã¤¬¤Ê¤¤ÈÏ°Ï¤Ç»Ô¤¬Å¬Àµ¤Ë´ÉÍý¤·¤Æµù¹Á¤Ç¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¾òÎã²þÀµ°Æ¤Ê¤É74µÄ°Æ¤ò²Ä·è¡¢Æ±°Õ¤·¤ÆÊÄ²ñ¤·¤¿¡£ÃÏÊý¤ÎÊÝ°é»Î¤ä²ð¸î»Î¤Î³ÎÊÝ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉ¬Í×¤ÊºâÀ¯Á¼ÃÖ¤ò¹ñ¤Ëµá¤á¤ë°Õ¸«½ñ°Æ¤â²Ä·è¤·¤¿¡£¡ÊÁ°ÅÄÎÑÇ·¡Ë