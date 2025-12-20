ABC¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍËÁ°9¡¦30¡Ë¤Î¸ø¼°X¤Ï20Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¼Ô¤¬½Ð¤¿¤¿¤á½Ð±é¼Ô¤òÊÑ¹¹¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Ç·çÀÊ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜÊÝ¼éÅÞ¤ÎËÌÂ¼À²ÃË»²±¡µÄ°÷¤È¡¢¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¤Î»³ËÜÂÀÏºÂåÉ½¤Î2¿Í¡£ËÌÂ¼»á¤ÎÂå¤ï¤ê¤ËÆ±ÅÞ¤ÎÅçÅÄÍÎ°ìÀ¯Ä´²ñÄ¹¤¬¡¢»³ËÜ»á¤ÎÂåÌò¤È¤·¤ÆÆ±ÅÞ¤ÎÂçÀÐ¤¢¤­¤³¶¦Æ±ÂåÉ½¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£