²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤¢¤Î¤¬16Æü¿¼Ìë¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ø¤¢¤Î¤Î¥ª¡¼¥ë¥Ê¥¤¥È¥Ë¥Ã¥Ý¥ó0(ZERO)¡Ù(Ëè½µ²ÐÍË27:00¡Á28:30)¤Ë½Ð±é¡£Íè½µ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ÖÀ¸ÊüÁ÷¤ËÅÜ¤ê¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£¤¢¤Î¡û¡Ö¤³¤¦¤Ê¤Ã¤¿¤é³Ð¸ç¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¤è! ¤ä¤ê¤ã¤¢¤¤¤¤¤ó¤À¤í!¡×Íè½µ23Æü¿¼Ìë(24Æü)¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¡Ö´°Á´´¶³Ð¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2025¡×¤ÈÂê¤·¡¢¥²¥¹¥È¤Ë¹È¤·¤ç¤¦¤¬¡¦·§¸µ¥×¥í¥ì¥¹¡¢¥¦¥¨¥¹¥È¥é¥ó¥É¡¦°æ¸ý¹ÀÇ·¤ò·Þ¤¨¤ÆÀ¸ÊüÁ÷¤ò¼Â»Ü¡£¤¢¤Î¤Ï¡¢¡Ö¤¨? ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥Ö