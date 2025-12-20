12·î23Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê³«Ëë¤¹¤ë¡¢¹â¹»¥Ð¥¹¥±ÆüËÜ°ì·èÄêÀïŽ¢SoftBank ¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×2025Ž£¡ÊÎáÏÂ7Ç¯ÅÙ Âè78²óÁ´¹ñ⾼Åù³Ø¹»¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëÁª⼿¸¢⼤²ñ¡Ë¡£½÷»Ò¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥«¥Ã¥×3Ï¢ÇÆÃæ¤Ç¡ÖU18¥È¥Ã¥×¥ê¡¼¥°¡×Í¥¾¡¤ÎµþÅÔÀº²Ú³Ø±à¡ÊµþÅÔÉÜ¡Ë¡¢²Æ¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤¤òÀ©¤·¤¿ºù²Ö³Ø±à¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¡¢ÁÏÉô3Ç¯ÌÜ¤Ç¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ï¥¤½àÍ¥¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿ÆüËÜ¹Ò¶õËÌ³¤Æ»¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤Ê¤É¤¬Í¥¾¡¸õÊä¤Ëµó¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼