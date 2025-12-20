Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Î´Ñ»¡¼ÔÌÖ¤Ï14Æü¡¢¡Ö»º¶ÈÍÑ¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÏÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÅª¤Ê¶¯¤ß¤À¤¬¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¿·¤¿¤Êµ»½Ñ¤È¿·¤¿¤ÊÊ¬Ìî¤Ç¶¥Áè¤ò·«¤ê¹­¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¹¤ë¹á¹Á¥á¥Ç¥£¥¢¡¢¥µ¥¦¥¹¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡¦¥Ý¥¹¥È¤Îµ­»ö¤ò¾Ò²ð¤·¤¿¡£µ­»ö¤Ï¤Þ¤º¡¢¡Ö¥í¥Ü¥Ã¥È¹©³Ø¤ÎÀè¶î¼Ô¤À¤Ã¤¿ÆüËÜ¤¬¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¼çÆ³¤Î¥Ò¥å¡¼¥Þ¥Î¥¤¥É¥Ö¡¼¥à¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢12·î½é½Ü¤ËÅìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¤Ç³«Ëë¤·¤¿2Ç¯¤Ë1²ó³«¤«¤ì¤ëÀ¤³¦ºÇÂçµ¬ÌÏ¤Î¥í¥Ü¥Ã¥ÈÀìÌç