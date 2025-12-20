£¶£°Ç¯°Ê¾å±Ä¶È¤·¤Æ¤­¤¿ºæ»Ôºæ¶è¤ÎÉ´²ßÅ¹¡¦¹âÅç²°ºæÅ¹¤¬ÍèÇ¯£±·î£·Æü¡¢ÊÄÅ¹¤¹¤ë¡£Æî³¤ÅÅÅ´¡¦ºæÅì±Ø¤ËÄ¾·ë¤·¡¢ÃÏ°è¤Î´é¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¶ÈÀÓ¤Î°­²½¤«¤é¤½¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò²¼¤í¤¹¡£ÊÄÅ¹¤Ë¸þ¤±¤¿¥»¡¼¥ë¤ä¡¢Îò»Ë¤ò¤Õ¤êÊÖ¤ë¥Ñ¥Í¥ëÅ¸¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Å¹¤Ï¡ÖºÇ¸å¤Þ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÁ°ÀîÏÂ¹°¡Ë¹âÅç²°ºæÅ¹¤Ï£±£¹£¶£´Ç¯£±£°·î¤Ë³«Å¹¡£´ØÀ¾·÷¤Ç¤Ï¡¢Âçºå¤ÈµþÅÔ¤ËÂ³¤¯£³ÈÖÌÜ¤ÎÅ¹ÊÞ¤À¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤ÏÃÏ²¼£±³¬¡¢ÃÏ¾å£µ³¬