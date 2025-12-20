ÀÅ²¬¸©·Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20Æü¸áÁ°4»þ¤´¤í¡¢Æ±¸©¾ÂÄÅ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¡Ö²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È119ÈÖ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¤Ê¿²°¤¬Á´¾Æ¤·¡¢¾Æ¤±À×¤«¤é2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£½»Ì±¤Î¹âÎðÉ×ÉØ¤ÈÏ¢Íí¤¬¼è¤ì¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¸©·Ù¤¬¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£