Google¤ÎºÇ¿·¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×µ¡¡¦Pixel 10¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ýÂ³»þ´Ö¤Ë´Ø¤¹¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤ÎÉ¾²Á¤Ë¸²Ãø¤Ê¥Ð¥é¥Ä¥­¤¬¤¢¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡¢¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¡Ê²èÁüÄó¶¡¡¿Triyansh Gill¡¿Unsplash¡Ë Android¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡¦Android Authority¤¬¼Â»Ü¤·¤¿ÆÉ¼Ô¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢Ìó33¡ó¤¬¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼»ý¤Á¤ò¡ÖÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¡¢´Ý°ìÆüÌäÂê¤Ê¤¯»È¤¨¤ë¤È²óÅú¡£¤µ¤é¤ËÌó30¡ó¤¬¡ÖÊ¿¶ÑÅª¡×¤ÈÅú¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´ÂÎ¤Î6³ä¶¯¤Ï¤ª¤ª¤à¤Í