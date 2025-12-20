¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¤¬¼ç±é¤¹¤ëÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡ÊNHKÁí¹ç¡¿Ëè½µ·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡Ë¤ÎÂè13½µ¡Ö¥µ¥ó¥Ý¡¢¥·¥Þ¥·¥ç¥¦¥«¡£¡×¤¬12·î22Æü¡Á12·î26Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÏÓÁÈ¤ß¤·¤Ê¤¬¤é¥È¥­¡Ê¹âÀÐ¤¢¤«¤ê¡Ë¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¯¶Ó¿¥¡ÊµÈÂôÎ¼¡Ë¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Ï¡¢ÌÀ¼£»þÂå¤ËÆüËÜ¹ñÀÒ¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¤³¤È¾®ÀôÈ¬±À¤ÎºÊ¡¦¾®Àô¥»¥Ä¤ÎÈ¾À¸¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢µÞÂ®¤ËÀ¾ÍÎ²½¤·¤Æ¤¤¤¯ÆüËÜ¤ÎÃæ¤ÇËä¤â¤ì¤Æ¤­¤¿Ì¾¤â¤Ê¤­¿Í¡¹¤Ë¸÷¤ò¤¢¤Æ¡¢ÂåÊÛ¼Ô¤È