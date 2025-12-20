Âç»ö·ï¤Ð¤«¤ê¤¬¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡¢¿È¶á¤Ê¾®¤µ¤Ê»ö·ï¤ÎÊý¤¬¿ÍÀ¸¤òº¸±¦¤¹¤ë¤³¤È¤â¡£ÃíÌÜ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¼è¤ê¾å¤²ÂçÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À2025Ç¯¤Î¶ÄÅ·¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÆÃÊÌ¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ª¡Ê½é¸ø³«2025Ç¯8·î20Æüµ­»ö¤Ï¼èºà»þ¤Î¾õ¶·¡Ë¡ö¡ö¡öº£¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç¤Ï³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤è¤ë¡È¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡É¤¬ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤È³¤³°¤Ç¤Ï¾ï¼±¤¬°Û¤Ê¤ë¡£³°¹ñ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤½¤â¤½¤â¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¤À¤È¤¤¤¦Ç§¼±¤¬¤Ê¤¤¹ÔÆ°¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê³°