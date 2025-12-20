º£²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤òÎ¥¤ì¡¢4000Ëü¥Ý¥ó¥É¤Î°ÜÀÒ¶â¤Ç¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ø¤È°ÜÀÒ¤·¤¿FW¥¢¥ì¥Ï¥ó¥É¥í¡¦¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¡£¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤Ïº¸¥¦¥¤¥ó¥°¤òËÜ¿¦¤È¤¹¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë¤Ïº¸±¦Î¾¥µ¥¤¥É¤òÃ´Åö¤Ç¤­¤ë¥Ú¥É¥í¡¦¥Í¥È¡¢¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤«¤é²ÃÆþ¤·¤¿¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤È¥é¥¤¥Ð¥ë¤âÂ¿¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¥¬¥ë¥Ê¥Á¥ç¤ÏÃå¼Â¤ËÉ¾²Á¤ò¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿¥«¥é¥Ð¥ªÇÕ¡¦½à¡¹·è¾¡¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥ÕÀï¤Ç¤ÏÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤é2¥´¡¼¥ë¤òµ­Ï¿¤·