¼Ö¤Î¹ØÆþ»þ¤äÇäµÑ»þ¤Ë¤Ï¡¢°¦¼Ö¤òººÄê¤·¤Æ¤â¤é¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢¼Ö¤ÎººÄê¤Ë¤«¤«¤ëÈñÍÑ¤ä¼Ö¤ò¹â¤¯Çä¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥Í¥Ã¥È¤ÇººÄê¥·¥ß¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Ç¤­¤ë¼Ö¤ÎººÄê¤ÏÌµÎÁ¤Î¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¼Ö¤ÎººÄê¤Ï¡¢ÌµÎÁ¤Ç¼Â»Ü¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢°Ê²¼¤Î2¤Ä¤Î¤ªÅ¹¤Ç¤Ï´ðËÜÅª¤ËººÄêÎÁ¤¬¤«¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¡¦Ãæ¸Å¼ÖÈÎÇäÅ¹¼ÖÇã¼èÀìÌçÅ¹¤Ï¡¢Çã¤¤¼è¤Ã¤¿¼Ö¤òÃæ¸Å¼Ö¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð¤·¤¿