¸ÀÍÕ¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ËÃíÌÜ¤·¤ÆÅú¤¨¤òÆ³¤¯¡Ö¤Ò¤é¤¬¤Ê¥¯¥¤¥º¡¦½éµéÊÔ¡×¡ª°ì¸«¥Ð¥é¥Ð¥é¤Ë¸«¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦ÄÌ¤¹¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£ÌäÂê¡§¢¢¢¢¤Þ¤¿¡¿¢¢¢¢¤Ö¡¿¤Þ¤á¢¢¢¢¢¢¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤ÆÆþ¤ë¤Ò¤é¤¬¤Ê¤Ï²¿¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¥Ò¥ó¥È¡§ÅÚÃÏ¤ÎÌ¾Á°¤Ë´Ø¤¹¤ëÃ±¸ì¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Åú¤¨¤ò¸«¤ë¢­¢­¢­¢­¢­Àµ²ò¡§¤·¤ÐÀµ²ò¤Ï¡Ö¤·¤Ð¡×¤Ç¤·¤¿¡£¢§²òÀâ¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡Ö¤·¤Ð¡×¤òÅö¤Æ¤Ï¤á¤ë¤È¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤·¤Ð¤Þ¤¿¡Ê¼ÆËô¡Ë¤·¤Ð¤Ö¡Ê¼Ç