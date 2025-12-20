¥»¥ë¥·¥¹¤Î¥¤¥é¥¹¥È¡¦¥Þ¥ó¥¬¡¦Webtoon¡¦¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¥¢¥×¥ê¡ÖCLIP STUDIO PAINT¡×¤Ï¡¢LINE Digital Frontier¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¥Þ¥ó¥¬¾Þ¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ webtoonÂç¾Þ 2025¡×¤Ë¶¨»¿¡£Éû¾Þ¤È¤·¤Æ¡¢¥×¥í¤Î¸½¾ì¤Ç¤â¿ôÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖCLIP STUDIO PAINT EX¡×¤òÂ£Äè¤¹¤ë¤Û¤«¡¢´°À®¸¶¹ÆÉôÌç¤ËÅê¹Æ¤·¤¿ÀèÃå100Ì¾¤òÂÐ¾Ý¤Ë¤·¤¿¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£¡ÖLINE¥Þ¥ó¥¬ webtoonÂç¾Þ 2025¡×¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤ÎºÍÇ½È¯·¡¡¦³èÆ°»Ù±ç¤òÌÜÅª