¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼WÇÕ¡¢ÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾¤òÀ©¤·¤¿¥ä¥ó¡¦¥¶¥Ó¥¹¥Á¥ã¥ó¡á19Æü¡¢¥Ð¥ë¥¬¥ë¥Ç¥Ê¡Ê¥í¥¤¥¿¡¼¡á¶¦Æ±¡Ë¥¢¥ë¥Ú¥ó¥¹¥­¡¼¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤Ï19Æü¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥Ð¥ë¥¬¥ë¥Ç¥Ê¤ÇÃË»Ò¥¹¡¼¥Ñ¡¼Âç²óÅ¾Âè3Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥ä¥ó¡¦¥¶¥Ó¥¹¥Á¥ã¥ó¡Ê¥Á¥§¥³¡Ë¤¬1Ê¬24ÉÃ86¤Ç¾¡¤Ã¤¿¡£¥¢¥ë¥Ú¥óÃË»Ò¤Î¥Á¥§¥³Àª¤Ë¤È¤Ã¤Æ½éÍ¥¾¡¡£¥Þ¥ë¥³¡¦¥ª¡¼¥Ç¥ë¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥¹¥¤¥¹¡Ë¤¬0ÉÃ22º¹¤Î2°Ì¤Ç¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥Õ¥é¥ó¥Ä¥©¥Ë¡Ê¥¤¥¿¥ê¥¢¡Ë¤¬3°Ì¤À¤Ã¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë