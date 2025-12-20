¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢º´Æ£ÆóÏ¯¡¢Ê¡ÅÄÍº°ì´ÆÆÄ¤¬¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤ó¤ÀºÇ¿·ºî¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¡Ê12·î19Æü¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡Ë¡£¤¢¤ëÌë¡¢¥à¥í¤¬Ê¡ÅÄ´ÆÆÄ¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã¥Á¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢ËÜµ¤¤Î¥³¥á¥Ç¥£¤¬¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤«¤é¡¢¤¹¤Ù¤Æ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£º´Æ£¤ò´¬¤­¹þ¤ß¡¢¡ÈËëËö¡ßÊ¡ÅÄ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡É¤È¤¤¤¦Á°ÂåÌ¤Ê¹¤Î´î·à¤Ï¤¤¤«¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡½¡½3¿Í¤Î³Ð¸ç¤ËÇ÷¤ë¡£¡ÚÆ°²è¡Û±Ç²è¡Ø¿·²ò¼á¡¦ËëËöÅÁ¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¡Ö¥Ü¥¯¤é¤Î´î·à¡×¢£¡Ö¥³¥á¥Ç¥£¥¿¥Ã