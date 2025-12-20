ÅìµÞ¥ê¥¾¡¼¥Ä¡õ¥¹¥Æ¥¤¤Ï¡¢¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼»ö¶È¤òÅ¸³«¤¹¤ëNAC¤ò´°Á´»Ò²ñ¼Ò²½¤·¤¿¡£NAC¤Ï¥Ë¥»¥³¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢ÄÌÇ¯·¿¤Î¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤ò´ë²è¡¦±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£1995Ç¯¤Ë¥é¥Õ¥Æ¥£¥ó¥°¥Ä¥¢¡¼¤ò³«»Ï¤·¡¢¼«Á³¤ò³è¤«¤·¤¿ÂÎ¸³¥Ä¥¢¡¼¤ä¥ì¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥·¡¼¥º¥ó¤Î´Ñ¸÷¼ûÍ×¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤Æ¤­¤¿¡£NAC¤Ï±¿±ÄµòÅÀ¤ò¥Ë¥»¥³ÅìµÞ ¥°¥é¥ó¡¦¥Ò¥é¥Õ¤Ë½¸Ìó¤·¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¼õÉÕ¤Ï12·î20Æü¤Ë³«¶È¤¹¤ë¿·»ÜÀß¡ÖALPEN NO