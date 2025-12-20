Å·¹Ä¡¢¹Ä¹¡Î¾ÊÅ²¼¤ÎÃÏÊý¸øÌ³¤Ï¡¢£´Âç¹Ô¹¬·¼¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÁ´¹ñ¿¢¼ùº×¡¢¹ñÌ±¥¹¥Ý¡¼¥ÄÂç²ñ¡Êµì¡¦¹ñÌ±ÂÎ°éÂç²ñ¡Ë¡¢¹ñÌ±Ê¸²½º×¡¢Á´¹ñË­¤«¤Ê³¤¤Å¤¯¤êÂç²ñ¤¬ËèÇ¯¤Î¹±Îã¹Ô»ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢º£Ç¯¤ÏÀï¸å80Ç¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ä¡¢55Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜËü¹ñÇîÍ÷²ñ¤Î³«ºÅ¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÃÏÊý¤Ø¤Î¤ª½Ð¤Þ¤·¤ÏÎãÇ¯¤è¤ê¤âÂ¿¤¤Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Æ±¹Ô¼èºà¤Ç³À´Ö¸«¤¿Î¾ÊÅ²¼¤ò¤Ï¤¸¤á¹Ä¼¼¤ÎÊý¡¹¤È¹ñÌ±¤È¤ò¤Ä¤Ê¤°¤´¸øÌ³¤Î¤¢¤êÊý¤Ë¤â¡¢º³¾¯¤Ê¤ê¤ËÊÑ²½¤¬¸«