º£²ó¤Ï¡¢10Âå¤«¤é20Âå¤ÎÆÈ¿ÈÃËÀ­117Ì¾¤ËÊ¹¤¤¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò»²¹Í¤Ë¡Ö·ãÌ³¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ëÈà»á¤òÌþ¤¹¡Ø¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¤ª¤â¤Æ¤Ê¤·¡Ù¡×¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡Û¡Öº£Ìë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥£¥Ê¡¼¤À¤è¡×¤ÈÈà»á¤ÎÉô²°¤Ç¼êÎÁÍý¤òºî¤Ã¤ÆÂÔ¤Ä¡ÖÅ¹¤òÍ½Ìó¤·¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤òÍÑ°Õ¤·¤¿¤ê¤·¤Ê¤¯¤ÆºÑ¤ó¤Ç¡¢ÀµÄ¾