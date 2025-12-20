¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥³¥¹¥á¥Ö¥é¥ó¥ÉSABON¤«¤é¡¢¿´¤ÈÈ©¤ò¤È¤­¤á¤«¤»¤ë¸ÂÄê¥­¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£2025Ç¯¤Ë¿ô¡¹¤Î¥Ù¥¹¥È¥³¥¹¥á¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿Ì¾ÉÊ¤ò°ìÅÙ¤Ë»î¤»¤ë¡Ö¥¹¥¿ー¥¹¥¯¥é¥Ö¥­¥Ã¥È ¥Î¥¢ー¥ë¡×¤È¡¢´°ÇäÂ³¤­¤Î¥¸¥§¥ó¥È¥ë¥Þ¥ó¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥È¥é¥¤¥¢¥ë¥­¥Ã¥È¡£´é¡¦Æ¬Èé¡¦¥Ü¥Ç¥£¡¢¤½¤·¤Æ¹á¤ê¤Þ¤Ç¡¢SABON¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò´Ý¤´¤ÈÌ£¤ï¤¨¤ëìÔÂô¤ÊÆâÍÆ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê♡¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î