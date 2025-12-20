¥ß¥º¥Î·ÀÌó¤ÎÃË½÷¥×¥í13¿Í¤¬19Æü¡¢Ê¼¸Ë¡¦¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ó¥È¥ê¡¼¥¯¥é¥Ö¤Ë½¸¹ç¤·¡¢¿·À½ÉÊ¤Î»îÂÇ¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¦¡Ö¥ß¥º¥Î¥´¥ë¥Õ¥Ö¥é¥ó¥É¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¥º¥ß¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¡×¤ò³«ºÅ¤·¤¿¡£¢ã¼Ì¿¿¢ä½Â¤¤¡ª¼êÅèÂ¿°ì¤Î14ËÜ¤¬ÌÌÇò²á¤®¤ë·ï»²²Ã¤·¤¿¤Î¤ÏÃË»Ò¤¬Ê¿ÅÄ·ûÀ»¡¢¿ù±ºÍªÂÀ¡¢»þ¾¾¸»Â¢¡¢¼êÅèÂ¿°ì¡¢ÉðÆ£½Ó·û¡¢¾®ÎÓÀµÂ§¡¢·¬¸¶¹îÅµ¡¢»°ÅçÂÙºÈ¤Î8¿Í¤Ç¡¢½÷»Ò¤Ï°ð³ÀÆáÆà»Ò¡¢ÃçÂ¼²ÌÇµ¡¢±ü»³½ãºÚ¡¢Â¼ÅÄÊâ¹á¡¢µ×ÊÝ·¼»Ò¤Î5¿Í¡£¥Æ¥¹¥È¤·¤¿¤Î¤ÏÍè½ÕÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¥É