Íè½µ¤Î¼ç¤ÊÍ½ÄêÊÆGDPÂ®Êó¤ËÅìµþ¾ÃÈñ¼ÔÊª²Á¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛ²¤ÊÆ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë ¡¦ÊÆGDPÂ®ÊóÃÍ¡ÊÂ®Êó+²þÄê¡ËÀ¯ÉÜÊÄº¿¤Î±Æ¶Á¤ÇÈ¯É½¤¬±ä´ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ ¡¦¿¢ÅÄÆü¶äÁíºÛËèÇ¯¹±Îã¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë·ÐÃÄÏ¢¿³µÄ°÷²ñ¤Ç¹Ö±é ¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²Ë¤Ç²¤ÊÆ¡¢±Ñ¹ñ¡¢¥ª¥»¥¢¥Ë¥¢¤ä¹á¹Á¤Ê¤É¤¬µÙ¾ì ¡¦¹ëÃæ¶äµÄ»öÏ¿ÁíºÛ¡ÖÄÉ²ÃÍø²¼¤²É¬Í×¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡×´ËÏÂ½ªÎ»¼¨º¶ 20Æü¡ÊÅÚ¡Ë ÊÆµÄ²ñ¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µÙ²ñÆþ¤ê 21Æü¡ÊÆü¡Ë ¥Ð¥ó¥¹ÊÆÉûÂçÅýÎÎ¡ÖAmerica