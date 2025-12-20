¢§ÆÁÅç¸©¡ÊÆÁÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§¹áÀî¸©¡Ê¹â¾¾ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡Ú¹áÀî¸©¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§°¦É²¸©¡Ê¾¾»³ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÃæÍ½¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«¡ÚÅìÍ½¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«¡ÚÆîÍ½¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«¢§¹âÃÎ¸©¡Ê¹âÃÎÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÃæÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«¡ÚÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«