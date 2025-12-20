¢§²¬»³¸©¡Ê²¬»³ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§¹­Åç¸©¡Ê¹­ÅçÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÆîÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å°ì»þ±«¢§»³¸ý¸©¡Ê²¼´ØÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÀ¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¡ÚÃæÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¡ÚÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹±«¡ÚËÌÉô¡Û¤¯¤â¤ê¸å±«¢§Ä»¼è¸©¡ÊÄ»¼èÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ»þ¡Ë¡ÚÅìÉô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¡ÚÃæ¡¦À¾Éô¡Û¤¯¤â¤ê»þ¡¹À²¤ì¢§Åçº¬¸©¡Ê¾¾¹¾ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¡¦£²£°Æü£µ