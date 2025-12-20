¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¶¥¤ê¹ç¤¦¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÄ®Ìî¡Êº¸¡Ë¡á¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¡Ê¥É¥¤¥Ä¡Ë¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥É¥¤¥Ä1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç19Æü¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¤ÏÅ¨ÃÏ¤Î¥É¥ë¥È¥à¥ó¥ÈÀï¤Ç¸åÈ¾35Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï0¡½2¤ÇÇÔ¤ì¤¿¡£