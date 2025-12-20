¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥¹¥Ú¥¤¥ó1Éô¥ê¡¼¥°¤Ç19Æü¡¢¥Þ¥¸¥ç¥ë¥«¤ÎÀõÌîÂóËá¤Ï¥¢¥¦¥§¡¼¤Î¥Ð¥ì¥ó¥·¥¢Àï¤Ç¸åÈ¾42Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¤·¤¿¡£»î¹ç¤Ï1¡½1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¡Ê¶¦Æ±¡Ë