ÅÔ¿´¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤¬Ç¯¡¹¡¢¾å¾º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£½»Âð¹ØÆþ¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤Ã¤¿¤¤¤¤¤ÄÇã¤¨¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤«¡×¤ÈÆ¬¤òÇº¤Þ¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¹ñ¤ä¶âÍ»µ¡´Ø¤Ï¡¢²Á³Ê¹âÆ­¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÉáµÚ¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆÍøÍÑ²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£30Ç¯¶á¤¯½»Âð¥í¡¼¥ó¤ÎÁêÃÌ¤ò¼õ¤±¤Æ¤­¤¿FP¤Î»ëÅÀ¤«¤é²òÀâ¤·¤è¤¦¡£¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¡ÒCFP¡Ó¡¢À¸³èÀß·×½Î¥¯¥ë¡¼¼èÄùÌò¿¼ÅÄ¾½·Ã¡Ë23¶è¤Î¿·ÃÛ¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊ¿¶Ñ²Á³Ê¤Ï1.3²¯