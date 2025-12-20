― ¥À¥¦¤Ï183¥É¥ë¹â¤ÈÂ³¿­¡¢Çã¤¤Ìá¤·¤¬Â³¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Æ¥¯³ô¤¬Áê¾ì¤ò¸£°ú ― £Î£Ù¥À¥¦ 48134.89 ( +183.04 ) £Ó¡õ£Ð500 6834.50 ( +59.74 ) £Î£Á£Ó£Ä£Á£Ñ 23307.62 ( +301.26 ) ÊÆ10Ç¯ºÄÍø²ó¤ê4.148 ( +0.029 ) £Î£Ù(WTI)¸¶Ìý 56.66 ( +0.51 ) £Î£Ù¶â 4387.3 ( +22.8 ) £Ö£É£Ø»Ø¿ô14.91 ( -1.96 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª (±ß·ú¤Æ)50320 ( +760 ) ¥·¥«¥´Æü·Ð225ÀèÊª