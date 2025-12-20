Ì´¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ä¤¤¤ËÌá¤Ã¤Æ¤­¤Æ¤¯¤ì¤¿°¦Ç­¥ä¥Þ¥È¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ä¡£¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥Ú¥Ã¥È¤òÆÍÁ³¼º¤Ã¤¿ÁÓ¼º´¶¤Ï¡¢´ÊÃ±¤ËÌþ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤í¤ä¤®½©¸ã(@siroyagishugo)¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¯¡Ö¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤µ¤ó¤ÎËÜÅö¤Ë¤¢¤Ã¤¿ÉÝ¤¤ÏÃ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÃæ¤Ç¤â¡¢¡ÖÇ­¤Î¥ä¥Þ¥È¡×¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿°¦Ç­¤òÁÛ¤¦µ¤»ý¤Á¤¬»×¤ï¤Ì·Á¤Ç¸½¤ì¤¿¼ÂÂÎ¸³¤È¤·¤ÆÂç¤­¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£2022Ç¯8·î9Æü¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢2.3Ëü¤¤¤¤¤Í¤È3000·ïÄ¶¤Î¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò³ÍÆÀ¤·¡¢¡Ö