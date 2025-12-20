¥µ¥à¥¹¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯½©¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡ÖiPhone 18¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¤¿¤á¡¢²ÄÊÑ¹Ê¤ê¥«¥á¥é¤ò¥Æ¥¹¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ¢¬²ÄÊÑ¹Ê¤ê¤ÇÎ©¤Á¸þ¤«¤¨¤ë¤«¡© ²ÄÊÑ¹Ê¤ê¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤Ï¡¢¥ì¥ó¥º¤Î³«¸ýÉô¤òÊªÍýÅª¤ËÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢°Å¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¸÷¤ò¼è¤ê¹þ¤ß¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾ì½ê¤Ç¤Ï¹Ê¤ê¤ò¿¼¤¯¤·¤ÆÈï¼Ì³¦¿¼ÅÙ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ëµ»½Ñ¡£¥µ¥à¥¹¥ó¤ÏGalaxy S9¤ª¤è¤ÓGalaxy S9+¤Ç¤³¤Îµ»½Ñ¤ò½é¤á¤ÆºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Galaxy S20¥·¥ê