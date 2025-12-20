º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢Ç­¤Á¤ã¤ó¤¬ÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëºÇÃæ¤ÎÍÍ»Ò¡£¾²¤ËºÂ¤ê¹þ¤ß¡¢ÂÎ¤ò´Ý¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ª¿¬¤Þ¤ï¤ê¤òÀ°¤¨¤Æ¤¤¤¿Ç­¤Á¤ã¤ó¡£¤½¤Î¸å¤í»Ñ¤ò¸«¤¿»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤Ï¡¢¤Õ¤È¤¢¤ë¤â¤Î¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åê¹Æ¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢10.1Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢6,500·ï°Ê¾å¤Î¤¤¤¤¤Í¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¡§¤Õ¤ÈÌÓ¤Å¤¯¤í¤¤¤·¤Æ¤¤¤ëÇ­¤ò¸«¤¿¤é¡¢¸å¤í»Ñ¤¬¡Ä¡Ä¡Ø¤Þ¤µ¤«¤Î½Ö´Ö¡Ù¡Û ¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥­¥ó¤Î²ø º£²ó¡¢X¤ËÅê¹Æ