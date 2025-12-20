Åìµþ¡¦Ï»ËÜÌÚ¤Î¤±¤ä¤­ºä¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±Ç¤¨¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤Î»£±Æ¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢ÌäÂê¤âµ¯¤­¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤±¤ä¤­ºä¤Ï¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Åô¤ê¡¢¿Íµ¤¤Î»£±Æ¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ëºä¤ÎÃæÊ¢¤Ë¤¢¤ë²£ÃÇÊâÆ»¤ÎÃæ±û¤«¤é»£±Æ¤¹¤ë¤È¡¢ºä¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Î´Ö¤ËÅìµþ¥¿¥ï¡¼¤¬±Ç¤ë¹½¿Þ¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢Ë¬¤ì¤¿¿Í¤ÎÂ¿¤¯¤¬ÀÄ¿®¹æ¤Î´Ö¤ËÆ»Ï©Ãæ±û¤Ë»¦Åþ¤·¤Æ»£±Æ¤·¤Þ¤¹¡£ÊÛ¸î»Î