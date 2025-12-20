¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¡¢¹¶·â¤ò¹µ¤¨¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¡§¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÁªµó¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸¡Æ¤¤¹¤ëÍÑ°Õ¤¬¤¢¤ë¡£¾¯¤Ê¤¯¤È¤âÅêÉ¼Æü¤Ï¹¶·â¤ò¹µ¤¨¤ë¹Í¤¨¤À¡£¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤ÏÇ¯Ëö¹±Îã¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Êµ­¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÇÁªµó¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤ì¤ÐÅêÉ¼Æü¤Ë¹¶·â¤Ï¤·¤Ê¤¤¤ÈÌÀ¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦NBC¤Îµ­¼Ô¤«¤é¸½ºß¶¨µÄ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÏÂÊ¿°Æ¤òµñÈÝ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢2026Ç¯¤âÁÐÊý