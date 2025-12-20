¶¶¤Ï³ÈÄ¥²Ä ¤Ç¤Ï¥È¥ó¥Í¥ë¤Ï¡©½µËö¤ÎÍ¼Êý¡¢ÌÚ¹¹ÄÅ¤«¤éÀîºêÊýÌÌ¤Ø¸þ¤«¤¦ÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¡£¡Ö³¤¤Û¤¿¤ë¤Þ¤Ç120Ê¬¡×¤È¤¤¤¦Èó¾ð¤ÊÉ½¼¨¤ò¸«¤Æ¡¢ÀäË¾¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤ÏÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¥Ç¥«¥Ã!!¡ÛÅìµþÏÑ¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó»ê¶á¤Ë¤¢¤ë¡ÖÅ¹ÊÞ¿ôÆüËÜ°ì¤Î¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡×¤Ç¤¹¡Ö¼ÖÀþ¤¬¤â¤Ã¤È¤¢¤ì¤ÐÎ®¤ì¤ë¤Î¤Ë¡Ä¡Ä¡×¤½¤ó¤Êº¨¤ßÀá¤âÊ¹¤³¤¨¤Æ¤­¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¥¢¥¯¥¢¥é¥¤¥ó¤Ë¤Ï¡Ö6¼ÖÀþ²½¤Ç¤­¤ë¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ï¥Ê¥·¤â¡£ÅÔ