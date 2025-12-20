º£²ó¤ÏÇ¯¤Ë°ìÅÙ¤Î¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ÎÊüÁ÷Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°¦¤È¾Ð¤¤¤Îº×Åµ¡Ö¿·º§-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×¤ò¤ªÆÏ¤±¡ªÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤ëÆÃÊÌ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢M-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2021²¦¼Ô¡Ö¶Ó¸ñ¡×¤ÎÄ¹Ã«Àî²íµª¤µ¤ó¤ÈÅÏÊÕÎ´¤µ¤ó¡£¥Ü¥±¤Î²íµª¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë53ºÐ¤Ç·ëº§¡£¸òºÝ8Ç¯´Ö¤Ç²ñ¤Ã¤¿²ó¿ô¤Ï¤¿¤Ã¤¿15²ó¡Ä¤½¤·¤Æ¡¢ºÇÄ¹¤Ç3Ç¯2¥«·î¤â²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ËMC2¿Í¤â¶ÃØ³¤Ç¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û¶Ó¸ñ¤ÎÄ¹Ã«Àî¤µ¤ó¤â¡Ê¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ»×µÄ