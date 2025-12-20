·ÝÇ½³¦¤Î·ëº§ÊóÆ»¤ÏÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬¡Öº£Ç¯·ëº§¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤¿¤éÃ¯¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤Þ¤¹¤«¡£³ô¼°²ñ¼ÒNEXER¤È¡¢·ëº§»ØÎØ¡¦º§Ìó»ØÎØ¤ÎÀìÌçÅ¹¡ØDIAMOND DOT LAB¡Ù¤¬¶¦Æ±¤Ç¼Â»Ü¤·¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¤¥×¥ëÄ¶¹ç¶â¤Î¡Ö¥«¥º¥ì¡¼¥¶¡¼¡×¤µ¤ó¤È½÷Í¥¤Î¡ÖÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¡×¤µ¤ó¤¬1°Ì¤ËÁª¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Ûº£Ç¯·ëº§¤·¤Æ¶Ã¤¤¤¿·ÝÇ½¿Í¥é¥ó¥­¥ó¥°Ä´ºº¤Ï¡¢Á´¹ñ¤ÎÃË½÷1000¿Í¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì