±§ÌîÇµ¤µ¤é¤µ¤µ¤ó¤¬¡Ö²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×½¢Ç¤Á°DeNA´ÆÆÄ¤Î¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥é¥ß¥ì¥¹»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥é¥ß¤Á¤ã¤ó¤Í¤ë¡×¤ò¹¹¿·¤·¡¢¡Ö²­Æì¥×¥íÌîµå¥­¥ã¥ó¥×2026¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ö²­Æì¥­¥ã¥ó¥×¥×¥íÌîµå¥Õ¥¡¥ó¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡×¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¸µ¥×¥íÌîµå¿Íµ¤¥Á¥¢¡¦±§ÌîÇµ¤µ¤é¤µ¤µ¤ó¤È¤È¤â¤Ë²­Æì¤ò½ä¤ê¡¢ÆÃÊÌ¥æ¥Ë»Ñ¤âÈäÏª¡£¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¤µ¤é¤µ¤Á¤ã¤ó¤«¤ï¤¤¤¹¤®¡×¡ÖGuest is